Selección Mexicana suma opciones: FIFA autoriza a Ledezma y Gutiérrez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que la FIFA confirmó la elegibilidad de los jugadores Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a la Selección Nacional de México.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial emitido por la FMF, con sede en Toluca, Estado de México, fechado el 20 de enero de 2026.

Con esta resolución, ambos futbolistas podrán ser considerados para los partidos de preparación que disputará el combinado nacional ante las selecciones de Panamá y Bolivia, como parte de su proceso de trabajo y evaluación.