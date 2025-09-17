Selección Mexicana se medirá ante Paraguay en fecha FIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana sostendrá un duelo de preparación ante Paraguay el próximo martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas, como parte de una nueva edición del MexTour y dentro del calendario oficial de la FIFA.

El encuentro se disputará durante la ventana internacional, lo que garantiza que ambas selecciones podrán contar con sus plantillas completas. Esto cobra especial relevancia de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el próximo verano en Norteamérica.

Paraguay llega a este compromiso ya con su boleto asegurado al Mundial, tras haber clasificado a inicios de septiembre y sumar así su novena participación en el torneo más importante del futbol internacional. El equipo sudamericano estará comandado por Miguel Almirón, delantero del Atlanta United, quien representa a la nueva generación de la “Albirroja”.