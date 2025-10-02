Selección Mexicana pierde a Edson Álvarez y Raúl Jiménez para Fecha FIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana enfrentará sus últimos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 con bajas sensibles en su convocatoria. A pocos días de la próxima Fecha FIFA, se confirmó que Edson Álvarez y Raúl Jiménez no estarán disponibles para el técnico Javier Aguirre “El Vasco”.

De acuerdo con información de Claro Sports, Raúl Jiménez quedó fuera tras sufrir un golpe en las costillas en su más reciente partido con el Fulham en la Premier League. Por su parte, Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahçe, no fue considerado por un tema de adaptación física y táctica después de su regreso de lesión, decisión que compartió el cuerpo técnico de su club.