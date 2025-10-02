Selección Mexicana pierde a Edson Álvarez y Raúl Jiménez para Fecha FIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana enfrentará sus últimos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 con bajas sensibles en su convocatoria. A pocos días de la próxima Fecha FIFA, se confirmó que Edson Álvarez y Raúl Jiménez no estarán disponibles para el técnico Javier Aguirre “El Vasco”.
De acuerdo con información de Claro Sports, Raúl Jiménez quedó fuera tras sufrir un golpe en las costillas en su más reciente partido con el Fulham en la Premier League. Por su parte, Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahçe, no fue considerado por un tema de adaptación física y táctica después de su regreso de lesión, decisión que compartió el cuerpo técnico de su club.
A estas bajas se suman Rodrigo Huescas, del Copenhague, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado en Champions League y será operado próximamente; y Roberto Alvarado, de Chivas, que aún presenta molestias en el tobillo.
Con estas ausencias, la Selección Mexicana pierde piezas clave en defensa y ataque para los próximos compromisos.
El conjunto dirigido por Javier Aguirre tendrá dos pruebas internacionales en octubre:
12 de octubre: México vs. Colombia en Dallas.
15 de octubre: México vs. Ecuador en Guadalajara.
Estos encuentros serán parte de la recta final de preparación del Tricolor, que en 2026 será anfitrión del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá.
mrh