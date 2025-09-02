Selección Mexicana, contra dos grandes de Asia: Japón y Corea; ¿dónde y cuándo ver los partidos?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana de Futbol tendrá dos duros compromisos frente a potencias asiáticas, en una serie de partidos amistosos que servirán como preparación rumbo a sus próximos torneos internacionales.

El primer encuentro será este sábado 6 de septiembre a las 7:50 de la noche, cuando el Tricolor mida fuerzas contra Japón, equipo que ha destacado en los últimos años por su competitividad en Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

Posteriormente, el martes 9 de septiembre a las 7:20 de la noche, México enfrentará a Corea del Sur, otro de los combinados más fuertes del continente asiático, conocido por su disciplina y velocidad dentro de la cancha.

Ambos partidos podrán disfrutarse en señal abierta a través de Azteca 7 y en su sitio oficial azteca7.com, lo que permitirá a la afición mexicana seguir de cerca el desempeño del equipo nacional en esta gira internacional.

Con estos encuentros, la Selección buscará probar nuevas variantes tácticas, además de dar continuidad al proceso de jugadores jóvenes que pelean por un lugar en el próximo ciclo mundialista.