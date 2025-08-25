Selección Mexicana confirma baja de Víctor Guzmán; regresará a Rayados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana informó que Víctor Guzmán, defensa de los Rayados de Monterrey, causó baja de la actual convocatoria debido a una lesión, por lo que no continuará en la concentración del Tricolor.
De acuerdo con el comunicado oficial, el jugador volverá con su club para seguir con el proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de la institución regiomontana.
En su seguimiento constante a los futbolistas mexicanos, el cuerpo técnico de la Selección Nacional mantiene una concentración especial con jugadores de la Liga MX para preparar de la mejor forma la Fecha FIFA de septiembre, en la que México enfrentará a Japón y Corea del Sur, al tiempo que se continúa con la planeación rumbo a la Copa del Mundo 2026.
La baja de Guzmán representa un ajuste para el técnico nacional, quien deberá reorganizar su esquema defensivo de cara a los próximos compromisos internacionales.
