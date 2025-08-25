Selección Mexicana confirma baja de Víctor Guzmán; regresará a Rayados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana informó que Víctor Guzmán, defensa de los Rayados de Monterrey, causó baja de la actual convocatoria debido a una lesión, por lo que no continuará en la concentración del Tricolor.

De acuerdo con el comunicado oficial, el jugador volverá con su club para seguir con el proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de la institución regiomontana.