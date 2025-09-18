Selección Mexicana cae al lugar 14 en el ranking FIFA; Colombia la supera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana descendió un lugar en el ranking mundial de la FIFA y ahora se ubica en la posición 14, de acuerdo con la actualización publicada este septiembre. A pesar de mantenerse como el equipo mejor clasificado de la Concacaf, el retroceso refleja una preocupación de cara al Mundial de 2026.

Aunque el descenso fue leve —apenas 1.35 puntos menos respecto al ranking anterior—, la diferencia con las potencias mundiales sigue aumentando. México fue superado por Colombia, que escaló al lugar 13 gracias a su buen desempeño reciente, mientras que Uruguay acecha desde la posición 15.

El mayor cambio en el top del ranking fue el ascenso de España al primer lugar, algo que no lograba desde hace más de una década. Con ello, desplazó a Francia, que quedó en segundo lugar, y a Argentina, que cayó al tercero. También destacan el ascenso de Portugal al quinto lugar y la fuerte caída de Alemania, que bajó tres posiciones hasta el puesto 12, saliendo del Top 10.

Top 3 del ranking FIFA