Segundo podio para México: bronce de Camacho en Singapur 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un tiempo de 1 minuto 23 segundos y 39 milisegundos, el paranadador Miguel Ángel Camacho, originario de León, Guanajuato, conquistó la medalla de bronce en los 100 metros libres S4, durante su debut en el Campeonato Mundial de Paranatación Singapur 2025.
La actuación del joven deportista marcó un momento destacado para la delegación mexicana, al convertirse en la segunda medalla para México en esta competencia internacional. “Todo el esfuerzo que se realizó para esta competencia dio frutos y me siento muy contento”, declaró Camacho tras recibir su presea, visiblemente emocionado.
Camacho forma parte del equipo nacional que representa a México en esta justa internacional organizada por el Comité Paralímpico Internacional. Su logro se suma al obtenido por Arnulfo Castorena, quien en la primera jornada del certamen se coronó con la medalla de oro en la final de los 50 metros pecho SB2, con un tiempo de 57.41 segundos.
El Mundial de paranatación se celebra en Singapur y reúne a los mejores atletas paralímpicos del planeta. Para México, estos resultados refuerzan su posición en el medallero y confirman la solidez de sus representantes en disciplinas acuáticas.
