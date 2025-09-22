Segundo podio para México: bronce de Camacho en Singapur 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un tiempo de 1 minuto 23 segundos y 39 milisegundos, el paranadador Miguel Ángel Camacho, originario de León, Guanajuato, conquistó la medalla de bronce en los 100 metros libres S4, durante su debut en el Campeonato Mundial de Paranatación Singapur 2025.

La actuación del joven deportista marcó un momento destacado para la delegación mexicana, al convertirse en la segunda medalla para México en esta competencia internacional. “Todo el esfuerzo que se realizó para esta competencia dio frutos y me siento muy contento”, declaró Camacho tras recibir su presea, visiblemente emocionado.