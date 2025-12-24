Sebastián Córdova apunta a reforzar al Toluca bicampeón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sebastián Córdova, uno de los talentos más finos de su generación, está a un paso de cambiar el estruendo del Volcán por el fuego eterno del Infierno. Todo indica que el mediocampista mexicano se convertirá en nuevo refuerzo del Deportivo Toluca, actual bicampeón de la Liga MX.

Tras un cierre de ciclo tan silencioso como doloroso en Tigres, Córdova busca algo más que minutos: persigue redención deportiva. Y el destino, caprichoso como pocos, lo coloca justo en el club que recientemente levantó el título tras derrotar a los felinos en la Gran Final.

Las negociaciones entre el jugador y la directiva escarlata ya están en marcha. El futbolista llega con ventaja: tras concluir su vínculo contractual con la UANL, es agente libre y puede firmar sin costo de transferencia, una condición que lo convierte en una oportunidad de mercado difícil de ignorar.

El Apertura 2025 marcó un punto de quiebre. Bajo el mando de Guido Pizarro, Córdova pasó de ser protagonista a una figura casi invisible. Apenas 156 minutos repartidos en seis encuentros reflejan un semestre cuesta abajo, lejano a la versión decisiva que alguna vez fue clave para conquistar títulos.

La ruptura fue total en la Liguilla. El mediocampista no fue convocado en ninguna fase, ni siquiera para la Gran Final. Mientras Tigres caía ante Toluca, Córdova observaba desde fuera cómo el equipo que ahora lo pretende levantaba el trofeo que él anhela volver a disputar.

En Toluca, la historia podría reescribirse. Los Diablos Rojos buscan reforzar una plantilla ya poderosa, con la mira puesta en un histórico tricampeonato. La llegada de Córdova no solo aportaría talento y creatividad, sino también una narrativa cargada de simbolismo: la revancha de un futbolista frente a su pasado inmediato.