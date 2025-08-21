Sebastián Cáceres, en la mira de la Premier League; América analiza oferta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Una de las piezas más sólidas en la defensa del Club América podría estar viviendo sus últimos días en Coapa. El uruguayo Sebastián Cáceres, referente en la zaga azulcrema, habría despertado el interés de un club de la Premier League, que ya presentó una oferta formal para llevárselo a Europa.

De acuerdo con el periodista deportivo Julio Ibáñez, de TUDN, el conjunto inglés puso sobre la mesa una propuesta económica que llegó a las oficinas del América en las últimas horas. Sin embargo, la cifra no habría convencido a la directiva azulcrema, que pretende sacar mayor beneficio económico por su jugador.

El defensor uruguayo, de 24 años, está valuado actualmente entre 5 y 6 millones de dólares. América espera recibir al menos un millón más de lo que marca su valor de mercado, tomando en cuenta su edad, su papel como titular indiscutible en el equipo y su proyección con la Selección de Uruguay.