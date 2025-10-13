Seattle, Toronto, Dodgers y Brewers sueñan con la Serie Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Solo cuatro equipos siguen con vida en la intensa Postemporada 2025 de las Grandes Ligas, y este martes 13 de octubre promete emociones a raudales con la continuidad de las Series de Campeonato.

La jornada arrancó con una poderosa declaración de intenciones por parte de los Mariners de Seattle, que vencieron 3-1 a los Blue Jays de Toronto en el primer juego de la Liga Americana, celebrado en el Rogers Centre. Con una sólida actuación del mexicano Randy Arozarena, Seattle buscará hoy ampliar su ventaja para llevar la serie a casa con un 2-0 en la bolsa.

El duelo monticular programado para este martes promete alto voltaje: Logan Gilbert volverá a la lomita por Seattle, mientras que Trey Yesavage, con apenas 22 años y una efectividad impecable en esta Postemporada, intentará frenar el ímpetu visitante. Ambos lanzadores diestros suman ya un triunfo en estos playoffs.

Mientras tanto, en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la Serie Mundial, abrirán fuego ante los Brewers de Milwaukee, quienes llegan tras una desgastante serie de cinco juegos ante los Cubs de Chicago.

Blake Snell, el veterano zurdo de Los Ángeles, será el encargado de iniciar el camino para los californianos, mientras que los Brewers optarán por una jornada de bullpen, conscientes del reto que representa enfrentar al vigente campeón. La memoria del 2018 sigue presente para Milwaukee, cuando fueron eliminados por estos mismos Dodgers en la antesala del Clásico de Otoño.

Tanto los aficionados de hueso colorado como los nuevos entusiastas del beisbol podrán disfrutar de ambas series desde México a través de canales de paga y plataformas de streaming:

Seattle vs Toronto