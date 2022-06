Se vengan de Piqué y lo exhiben con una rubia

De acuerdo a lo contado por Katrin Zytomierska, su hijo quería saludar al futbolista, por lo que ella se acercó con él para que lo hiciera, pero Piqué se negó.

Debido a ello la mujer enfureció y compartió la foto de Piqué al lado de una mujer rubia, la primera con la que se le ve luego de su separación de Shakira.

Fue en Instagram que la sueca contó todo lo que vio y le dijo unas cuantas cosas al futbolista del Barcelona.

“Escucha, perdedor. Probablemente todas las chicas de la fiesta querían follarte. Pero cuando te vi solo pensé en mi hijo. Y fui directo a ti. Te pedí que saludaras a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Pero por qué? ¿Porque eres un tipo que puede driblar con balón? Eso no me impresiona mucho”, escribió.

Y así finalizó: “Lo triste es que la fama se te subió a la cabeza y eso es patético. No eres más que un tipo con un balón. Yo mismo tengo a un chico con un balón. Pero sabes que el karma es jodido y te morderá el maldito culo”.