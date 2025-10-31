Se va Aaron Ramsey de Pumas tras solo 6 partidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A tan solo cuatro meses de su llegada al futbol mexicano, el mediocampista galés Aaron Ramsey habría rescindido su contrato con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según reportes de medios deportivos nacionales.

De acuerdo con el diario AS México, el futbolista de 34 años ya se encuentra en territorio europeo, dando por terminado su breve paso por la Liga MX, luego de una situación personal que lo alejó de las canchas.

El detonante de su salida habría sido la pérdida de su perrita llamada Halo, ocurrida el pasado 13 de octubre en San Miguel de Allende, Guanajuato. Según reveló el propio exjugador del Arsenal, la mascota se encontraba bajo el cuidado de un albergue llamado Hipsterrier, donde pasaría tiempo durante un periodo de descanso familiar.

Ante la desaparición de Halo, Ramsey optó por dejar de asistir a los entrenamientos en las instalaciones de Cantera para enfocarse completamente en su búsqueda, incluso ofreciendo una recompensa de hasta 20 mil dólares (alrededor de 368 mil pesos mexicanos).

Durante su estancia en México, Aaron Ramsey disputó únicamente seis partidos de Liga MX, sumando 238 minutos de juego y anotando un solo gol frente al Atlas. El contrato del galés con los Pumas estaba previsto hasta mediados de 2026, sin embargo, las circunstancias personales y su escasa participación en el equipo habrían llevado a una negociación para su salida anticipada.