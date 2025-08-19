Se queda sin béisbol: MLB ya no se transmitirá por Fox Sports México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los problemas para Fox Sports México continúan. De acuerdo con información del Diario AS, la cadena dejará de transmitir las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) a partir de la siguiente temporada, lo que representa un nuevo golpe a su catálogo de eventos deportivos.

Durante más de 10 años, la MLB fue uno de los contenidos estelares de la señal deportiva, narrada por figuras como Pepe Segarra, quien llegó al canal tras su salida de Televisa precisamente para seguir transmitiendo este deporte.

En los últimos años, la televisora ha perdido los derechos de transmisión de varias competencias de alto nivel, entre ellas la Premier League, la NFL, la WWE, la Fórmula 1 y la Liga MX. Con la salida de las Grandes Ligas, la programación del canal se reducirá principalmente a espacios de debate como La Última Palabra.

El escenario se complica aún más debido al conflicto legal entre Grupo Lauman y la empresa estadounidense FOX, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de la marca en México y sobre los contenidos que aún conserva.