Se despide Rut Castillo de la gimnasia rítmica luego de 25 años de carrera

Una trayectoria deportiva de sacrificios y disciplina

La carrera de Rut Castillo comenzó a la edad de seis años con su primer acercamiento al deporte. Entrenó gimnasia artística en un club en Guadalajara, Jalisco; sin embargo, cuatro años después su vida tomaría un giro inesperado, pues de acuerdo con sus habilidades es que tenía las características idóneas para adentrarse en la rítmica.

“Para mí ese hecho me cambió la vida, porque yo tenía más un somatotipo para gimnasia rítmica, pero duré cuatro años en artística; toda esa etapa fue linda porque disfruta el ir a los entrenamientos, estar con mis amigas y aprender cosas nuevas; volteo atrás y veo a una Rut muy feliz disfrutando algo que descubrió que le gustaba”, recordó.

Su carrera fue ascenso con selección nacional, pues a los 12 años tuvo su primer viaje internacional, a Rusia, pero a los 15 años tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de México, para concentrarse en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006, por lo que se separó desde muy pequeña de su familia, su motivación y pilar más fuerte en su trayectoria.

“Para mí fue difícil al principio, recuerdo que sufría porque me daban noticias importantes de la familia y yo no podía ir o iba poco, pero se fueron encontrado las maneras de comunicación, de poder visitarlos más, dentro de esta vida que llevé tantos años, agradezco que mi familia me entendiera y me apoyará mucho”, dijo.

Es poseedora de 14 medallas centroamericanas, de las cuales ocho son de oro y seis de plata, que ganó en las ediciones de Mayagüez 2010, Veracruz 2014 y Barranquilla 2018; además, de un metal argento y un bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y nueve Campeonatos Mundiales.

