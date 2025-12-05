Se definen los grupos del Mundial; México abre con Sudáfrica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una ceremonia deslumbrante celebrada en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., se definieron los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que por primera vez en la historia se llevará a cabo en tres países: México, Canadá y Estados Unidos.

El evento combinó arte, política y fútbol en una postal difícil de repetir. La voz de Andrea Bocelli abrió la ceremonia, seguida por actuaciones de Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Lauryn Hill, YG Marley y el grupo de Village People, quienes cerraron el evento.

Con Heidi Klum y Kevin Hart como anfitriones, y con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al frente, el evento reunió a figuras clave: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el primer ministro canadiense, Mark Carney; y el presidente estadounidense, Donald Trump, quienes participaron activamente en la extracción de los equipos del bombo 1.

En un giro que arrancó risas y murmullos, cada mandatario terminó seleccionando el nombre de su propio país. Sheinbaum colocó a México en el Grupo A, Trump a Estados Unidos en el Grupo D y Carney a Canadá en el Grupo B.

El trofeo de la Copa del Mundo fue presentado por el director técnico argentino Lionel Scaloni, actual campeón del mundo tras su victoria en Qatar 2022.