Se definen los grupos del Mundial; México abre con Sudáfrica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una ceremonia deslumbrante celebrada en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., se definieron los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que por primera vez en la historia se llevará a cabo en tres países: México, Canadá y Estados Unidos.
El evento combinó arte, política y fútbol en una postal difícil de repetir. La voz de Andrea Bocelli abrió la ceremonia, seguida por actuaciones de Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Lauryn Hill, YG Marley y el grupo de Village People, quienes cerraron el evento.
Con Heidi Klum y Kevin Hart como anfitriones, y con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al frente, el evento reunió a figuras clave: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el primer ministro canadiense, Mark Carney; y el presidente estadounidense, Donald Trump, quienes participaron activamente en la extracción de los equipos del bombo 1.
En un giro que arrancó risas y murmullos, cada mandatario terminó seleccionando el nombre de su propio país. Sheinbaum colocó a México en el Grupo A, Trump a Estados Unidos en el Grupo D y Carney a Canadá en el Grupo B.
El trofeo de la Copa del Mundo fue presentado por el director técnico argentino Lionel Scaloni, actual campeón del mundo tras su victoria en Qatar 2022.
México tendrá el honor de inaugurar el Mundial el 11 de junio de 2026 en el renovado Estadio de la Ciudad de México (antes Estadio Azteca), enfrentando a Sudáfrica, tal como ocurrió en la edición de 2010.
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda (repechaje)
Grupo B
Canadá
Gales/Bosnia/Italia/Irlanda del Norte (repechaje)
Qatar
Suiza
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumania (repechaje)
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Ucrania/Suecia/Polonia/Albania (repechaje)
Túnez
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Bolivia/Suriname/Irak (repechaje)
Noruega
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Nueva Caledonia/Jamaica/Congo
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
Con una alineación de equipos tan diversa y un evento inaugural repleto de simbolismo y espectáculo, el Mundial 2026 promete ser una celebración del deporte, la cultura y la unidad entre naciones.
Y tú, ¿crees que México podrá superar la fase de grupos como anfitrión?
