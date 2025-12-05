Deportes

Se definen los grupos del Mundial; México abre con Sudáfrica

La Copa del Mundo 2026 se jugará en México, EE.UU. y Canadá por primera vez
México debutará en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, el 11 de junio
México debutará en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, el 11 de junioESPECIAL
Rodrigo Peña
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una ceremonia deslumbrante celebrada en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., se definieron los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que por primera vez en la historia se llevará a cabo en tres países: México, Canadá y Estados Unidos.

El evento combinó arte, política y fútbol en una postal difícil de repetir. La voz de Andrea Bocelli abrió la ceremonia, seguida por actuaciones de Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Lauryn Hill, YG Marley y el grupo de Village People, quienes cerraron el evento.

Con Heidi Klum y Kevin Hart como anfitriones, y con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al frente, el evento reunió a figuras clave: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el primer ministro canadiense, Mark Carney; y el presidente estadounidense, Donald Trump, quienes participaron activamente en la extracción de los equipos del bombo 1.

En un giro que arrancó risas y murmullos, cada mandatario terminó seleccionando el nombre de su propio país. Sheinbaum colocó a México en el Grupo A, Trump a Estados Unidos en el Grupo D y Carney a Canadá en el Grupo B.

El trofeo de la Copa del Mundo fue presentado por el director técnico argentino Lionel Scaloni, actual campeón del mundo tras su victoria en Qatar 2022.

México tendrá el honor de inaugurar el Mundial el 11 de junio de 2026 en el renovado Estadio de la Ciudad de México (antes Estadio Azteca), enfrentando a Sudáfrica, tal como ocurrió en la edición de 2010.

A continuación, los grupos definidos del Mundial 2026:

Grupo A

  • México

  • Sudáfrica

  • Corea del Sur

  • Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda (repechaje)

Grupo B

  • Canadá

  • Gales/Bosnia/Italia/Irlanda del Norte (repechaje)

  • Qatar

  • Suiza

Grupo C

  • Brasil

  • Marruecos

  • Haití

  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos

  • Paraguay

  • Australia

  • Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumania (repechaje)

Grupo E

  • Alemania

  • Curazao

  • Costa de Marfil

  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos

  • Japón

  • Ucrania/Suecia/Polonia/Albania (repechaje)

  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica

  • Egipto

  • Irán

  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España

  • Cabo Verde

  • Arabia Saudita

  • Uruguay

Grupo I

  • Francia

  • Senegal

  • Bolivia/Suriname/Irak (repechaje)

  • Noruega

Grupo J

  1. Argentina

  2. Argelia

  3. Austria

  4. Jordania

Grupo K

  • Portugal

  • Nueva Caledonia/Jamaica/Congo

  • Uzbekistán

  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra

  • Croacia

  • Ghana

  • Panamá

Con una alineación de equipos tan diversa y un evento inaugural repleto de simbolismo y espectáculo, el Mundial 2026 promete ser una celebración del deporte, la cultura y la unidad entre naciones.

Y tú, ¿crees que México podrá superar la fase de grupos como anfitrión?

Te puede interesar:
Éstos son los posibles rivales de México del Grupo A en el Mundial 2026
México debutará en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, el 11 de junio

RPO

Grupos
Mundial

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com