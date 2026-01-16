¿Se cancelará? Atlético Morelia convoca reunión clave por el ‘Duelo entre Leyendas’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia informó que, en conjunto con autoridades municipales, convocó a los organizadores del evento “Duelo entre Leyendas” a una mesa de trabajo con el fin de revisar el estatus de los permisos necesarios para llevar a cabo dicha actividad en el Estadio Morelos.

La reunión se realizará este viernes a las 7:00 de la noche en las instalaciones del club. De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo principal es garantizar que cualquier evento dentro del recinto cumpla con las normativas vigentes en materia de seguridad, operación y legalidad.

“El propósito es revisar conjuntamente el estatus de los permisos requeridos por las autoridades y establecer una ruta de acción inmediata que brinde la certeza jurídica, operativa y de seguridad necesaria para la apertura del inmueble”, señala el documento emitido por el área de Comunicación y Medios del Club.