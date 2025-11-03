Saraí Aparicio y Tadeo Illescas, doble podio para México en tiro con arco

Este logro representa su segunda presea de la jornada, pues junto al tamaulipeco Francisco Tadeo Illescas, también conquistó la medalla de bronce en la categoría equipo mixto recurvo, consolidando así una destacada actuación para la delegación mexicana en esta disciplina.

Con la bandera nacional ondeando en lo más alto, Aparicio e Illescas celebraron su lugar en el podio, mientras mantienen la vista puesta en su siguiente gran meta: los Juegos Paralímpicos.