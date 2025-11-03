Saraí Aparicio y Tadeo Illescas, doble podio para México en tiro con arco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con temple, precisión y una puntería inquebrantable, Saraí Asenet Aparicio se consagró campeona en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, al obtener la medalla de oro en la prueba individual de para tiro con arco recurvo open. La mexicana venció en la final a su contrincante de Colombia, en un duelo que selló con orgullo tricolor.
Este logro representa su segunda presea de la jornada, pues junto al tamaulipeco Francisco Tadeo Illescas, también conquistó la medalla de bronce en la categoría equipo mixto recurvo, consolidando así una destacada actuación para la delegación mexicana en esta disciplina.
Con la bandera nacional ondeando en lo más alto, Aparicio e Illescas celebraron su lugar en el podio, mientras mantienen la vista puesta en su siguiente gran meta: los Juegos Paralímpicos.
Los jóvenes arqueros, continúan su preparación con la ilusión de representar a México en el escenario más importante del para deporte mundial.
El para tiro con arco sigue consolidándose como una de las disciplinas con mayor proyección dentro del deporte adaptado mexicano, y Saraí Aparicio ya se perfila como una figura clave en este proceso.
BCT