Sapo Concho: así es la colección de Bad Bunny con la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bad Bunny no solo hará historia como el primer cantante latino en protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl, sino que ahora también suma un nuevo hito a su carrera con una colaboración inédita junto a la NFL, que combina moda, identidad cultural y deporte.
Se trata de la colección Sapo Concho, una línea de ropa y accesorios inspirada en Concho, el personaje que apareció en el cortometraje Debí Tirar Más Fotos. Este peculiar sapo no es un simple elemento visual: representa a una especie endémica de Puerto Rico en peligro de extinción y, para el artista puertorriqueño, simboliza memoria, resistencia cultural y orgullo de origen.
La colección llegará en un momento clave, previo a la presentación de Bad Bunny en el Levi’s® Stadium, programada para el 8 de febrero de 2026, durante el Super Bowl, evento que marcará un antes y un después para la representación latina en uno de los escenarios más vistos del mundo.
La colaboración incluye prendas inspiradas en los 32 equipos que integran la NFL, todas con el Sapo Concho como protagonista. Entre los artículos disponibles destacan playeras gráficas, sudaderas oversize, gorras New Era y uno de los objetos más codiciados por los fans: llaveros de peluche coleccionables, en los que el personaje luce los colores y uniformes de cada franquicia.
La propuesta combina el estilo urbano característico de Bad Bunny con la estética deportiva de la NFL, dando como resultado una colección que apunta tanto a fanáticos del cantante como a seguidores del futbol americano.
La primera cápsula de la colección ya está disponible desde el 24 de enero de 2026. De acuerdo con los precios publicados en las tiendas oficiales, los costos van desde:
Llaveros: 40 dólares (aprox. 687 pesos)
Playeras: 55 dólares (aprox. 945 pesos)
Gorras: 60 dólares (aprox. 1,030 pesos)
La segunda cápsula, llamada Super Bowl Collection, se lanzará el 8 de febrero, el mismo día del Super Bowl, y se anticipa que incluirá prendas exclusivas e incluso tenis de edición limitada.
Las colecciones se encuentran disponibles en preventa a través de NFLShop.com, Fanatics.com, NewEraCap.com y elsupertazon.com.
