Sapo Concho: así es la colección de Bad Bunny con la NFL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bad Bunny no solo hará historia como el primer cantante latino en protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl, sino que ahora también suma un nuevo hito a su carrera con una colaboración inédita junto a la NFL, que combina moda, identidad cultural y deporte.

Se trata de la colección Sapo Concho, una línea de ropa y accesorios inspirada en Concho, el personaje que apareció en el cortometraje Debí Tirar Más Fotos. Este peculiar sapo no es un simple elemento visual: representa a una especie endémica de Puerto Rico en peligro de extinción y, para el artista puertorriqueño, simboliza memoria, resistencia cultural y orgullo de origen.

La colección llegará en un momento clave, previo a la presentación de Bad Bunny en el Levi’s® Stadium, programada para el 8 de febrero de 2026, durante el Super Bowl, evento que marcará un antes y un después para la representación latina en uno de los escenarios más vistos del mundo.

¿Cómo es la colección Sapo Concho de Bad Bunny con la NFL?

La colaboración incluye prendas inspiradas en los 32 equipos que integran la NFL, todas con el Sapo Concho como protagonista. Entre los artículos disponibles destacan playeras gráficas, sudaderas oversize, gorras New Era y uno de los objetos más codiciados por los fans: llaveros de peluche coleccionables, en los que el personaje luce los colores y uniformes de cada franquicia.