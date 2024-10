Santos Laguna presenta su nuevo presidente: joven de 24 años, hijo del dueño

La directiva de Orlegi Sports, grupo empresarial del que Irarragorri Gutiérrez es dueño, consideró que es el momento de incorporar "una nueva generación al frente de la institución".

"Alejandro Irarragorri Kalb presenta un perfil adecuado para imprimir la energía requerida para que Santos Laguna esté posicionado en el lugar que le corresponde", aseveraron.

El joven de 24 años de edad se convierte en el presidente más joven en la Liga MX. Hasta ahora, había desempeñado labores de metodología, así como en ciertas operaciones al interior de Santos Laguna, Atlas y Sporting Gijón.

"Agradecer al Comité Deportivo por este gran reto que me ha dejado asumir y por darme la confianza. Agradecerle a Alejandro Irarragorri, mi padre, por depositar su confianza en mí, lo que para mí representa una responsabilidad muy grande", dijo en su mensaje Irarragorri Kalb.

Y agregó: "No vengo a prometer nada, hoy vengo a ofrecer mi convicción, mi compromiso, y más que eso mi corazón a una región que me ha dado alegrías y también en la que he vivido momentos complicados".