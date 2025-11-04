Santiago Giménez revela lesión en el tobillo y queda fuera de la próxima convocatoria del Tri

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero mexicano Santiago Giménez, actual jugador del AC Milan, reveló a través de sus redes sociales que enfrenta una lesión en el tobillo, la cual lo ha afectado durante varios meses y que ahora lo obliga a hacer una pausa en su actividad profesional.
Con un mensaje emotivo, el goleador —conocido como “el Chaquito” o “el Bebote”— reconoció que ha jugado con dolor durante gran parte de la temporada, motivado por su deseo de aportar al equipo. Sin embargo, la intensidad del malestar ha aumentado, por lo que decidió frenar para enfocarse en su recuperación.
“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. [...] El dolor fue creciendo y llegó el momento de parar”, escribió Giménez.
El atacante añadió que su objetivo es volver lo antes posible y agradeció el apoyo recibido por parte de la afición.
“Dios tiene el control. Gracias por el apoyo, nos vemos pronto”, concluyó.
De acuerdo con información de ESPN, el delantero no será convocado por la Selección Mexicana para la fecha FIFA de noviembre, en la que el equipo tricolor enfrentará a Paraguay y Uruguay.
A pesar de la baja, fuentes cercanas indican que esta lesión no compromete su participación en la Copa del Mundo de 2026, ya que su tiempo de recuperación sería de solo unas semanas.
La lesión llega en un momento difícil para Giménez, quien aún no logra consolidarse como titular en el Milan. En lo que va de la temporada, solo ha marcado un gol en 11 partidos, lo que ha desatado rumores sobre un posible ultimátum de la directiva del club italiano.
El mexicano también estuvo ausente en el reciente encuentro en el que el Milan venció por la mínima a la Roma, y no estará disponible para el próximo duelo frente al Parma.
