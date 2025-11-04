Santiago Giménez revela lesión en el tobillo y queda fuera de la próxima convocatoria del Tri

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero mexicano Santiago Giménez, actual jugador del AC Milan, reveló a través de sus redes sociales que enfrenta una lesión en el tobillo, la cual lo ha afectado durante varios meses y que ahora lo obliga a hacer una pausa en su actividad profesional.

Con un mensaje emotivo, el goleador —conocido como “el Chaquito” o “el Bebote”— reconoció que ha jugado con dolor durante gran parte de la temporada, motivado por su deseo de aportar al equipo. Sin embargo, la intensidad del malestar ha aumentado, por lo que decidió frenar para enfocarse en su recuperación.

“Durante varios meses he venido jugando con una lesión en el tobillo que no me ha permitido estar al 100%, ni sentirme cómodo en la cancha. [...] El dolor fue creciendo y llegó el momento de parar”, escribió Giménez.

El atacante añadió que su objetivo es volver lo antes posible y agradeció el apoyo recibido por parte de la afición.