Santiago Giménez, en la cuerda floja: Milan ya le busca salida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delantero mexicano Santiago Tomás Giménez estaría cerca de abandonar al AC Milan, apenas seis meses después de su llegada procedente del Feyenoord de Países Bajos, según reportes del periodista italiano Mattia Giangaspero.

De acuerdo con esta información, el nuevo director técnico del cuadro rossonero no tendría en sus planes al atacante de 23 años, por lo que la directiva del club ya habría solicitado a su representante, Rafaela Pimienta, que le busque acomodo en otro equipo antes del cierre del mercado de verano en Europa.

La fuente señala que Santi tiene luz verde para negociar con cualquier institución interesada, lo que reflejaría que no forma parte del nuevo proyecto deportivo del Milan. El club estaría dispuesto a venderlo por 28 millones de euros, cifra inferior a su valor actual de mercado y a lo que pagaron por él en invierno pasado.

La salida del exjugador de Cruz Azul y Feyenoord sería clave para que el Milan concrete la llegada de un nuevo delantero, entre ellos el nigeriano Víctor Boniface, quien llegaría a préstamo con opción a compra.

Aunque arrancó con buenas actuaciones, Giménez ha ido perdiendo protagonismo debido a una baja de rendimiento y a varias lesiones musculares. En total, registra 6 goles y 4 asistencias en 20 partidos oficiales con el equipo italiano.

Las próximas horas serán determinantes para conocer el futuro del “Bebote”, quien aún busca consolidarse en el fútbol europeo.

mrh