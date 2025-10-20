Santiago Fernández rompe el silencio y enfrenta a Martinoli

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Años después de ser blanco de una de las críticas más recordadas en la historia del futbol mexicano, Santiago Fernández ha decidido alzar la voz. En un video de más de seis minutos publicado en su canal de YouTube, el exdelantero del Club América y de la Selección Mexicana respondió directamente a Christian Martinoli, narrador de TV Azteca, quien recientemente reavivó un episodio que marcó la carrera del exjugador.
El conflicto entre ambos se remonta al proceso olímpico rumbo a Pekín 2008. En el partido decisivo ante Haití, México ganó 5-1, pero no logró la clasificación. Fernández falló varias jugadas claras, y Martinoli lanzó una frase que lo perseguiría durante años: “¿De qué te vas a disfrazar?”.
Esa narración se volvió viral y se convirtió en un estigma para Fernández, quien ahora afirma que las palabras del comentarista afectaron su vida personal y profesional. “Hoy todavía hay gente que me sigue diciendo ‘de qué te vas a disfrazar’”, confesó en una entrevista reciente.
Durante la transmisión del partido entre Tigres y Necaxa en la Jornada 13 del Apertura 2025, Martinoli respondió con ironía a las declaraciones previas de Fernández:
Este comentario encendió nuevamente la polémica.
En su mensaje, el exjugador enfatizó que no habla desde el rencor, sino desde la necesidad de reflexionar sobre el impacto de la crítica en los medios y la salud mental de los deportistas.
RPO