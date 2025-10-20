Deportes

Santiago Fernández rompe el silencio y enfrenta a Martinoli

La narración de Martinoli se volvió viral y marcó a Santiago Fernández hasta hoy
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Años después de ser blanco de una de las críticas más recordadas en la historia del futbol mexicano, Santiago Fernández ha decidido alzar la voz. En un video de más de seis minutos publicado en su canal de YouTube, el exdelantero del Club América y de la Selección Mexicana respondió directamente a Christian Martinoli, narrador de TV Azteca, quien recientemente reavivó un episodio que marcó la carrera del exjugador.

Contexto

El conflicto entre ambos se remonta al proceso olímpico rumbo a Pekín 2008. En el partido decisivo ante Haití, México ganó 5-1, pero no logró la clasificación. Fernández falló varias jugadas claras, y Martinoli lanzó una frase que lo perseguiría durante años: “¿De qué te vas a disfrazar?”.

Esa narración se volvió viral y se convirtió en un estigma para Fernández, quien ahora afirma que las palabras del comentarista afectaron su vida personal y profesional. “Hoy todavía hay gente que me sigue diciendo ‘de qué te vas a disfrazar’”, confesó en una entrevista reciente.

Aquí les dejo una parte de la entrevista que tanta polémica ha generado en los últimos días. Que sepan que lo sostengo al 100% y en los próximos días estaré emitiendo mi opinión al respecto. En este país tan lleno de violencia; es indispensable promover el RESPETO y la EMPATÍA.

Durante la transmisión del partido entre Tigres y Necaxa en la Jornada 13 del Apertura 2025, Martinoli respondió con ironía a las declaraciones previas de Fernández:

“Ahora ya no le puedo decir nada a nadie porque le voy a arruinar la carrera... aunque depende de qué tan grande sea esa carrera”,
expresó el narrador

Este comentario encendió nuevamente la polémica.

Con un tono reflexivo y firme, Fernández replicó:

En su mensaje, el exjugador enfatizó que no habla desde el rencor, sino desde la necesidad de reflexionar sobre el impacto de la crítica en los medios y la salud mental de los deportistas.

