Santiago Fernández rompe el silencio y enfrenta a Martinoli

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Años después de ser blanco de una de las críticas más recordadas en la historia del futbol mexicano, Santiago Fernández ha decidido alzar la voz. En un video de más de seis minutos publicado en su canal de YouTube, el exdelantero del Club América y de la Selección Mexicana respondió directamente a Christian Martinoli, narrador de TV Azteca, quien recientemente reavivó un episodio que marcó la carrera del exjugador.