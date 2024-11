Sancionan a Javier Hernández por hablar mal del arbitraje previo al partido contra el Atlas

Debido a la controversia, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, informó que el Chicharito recibió una multa económica.

“Se sanciona económicamente al jugador Javier Hernández Baltazar toda vez que transgredió el artículo 70 inciso C del Reglamento de Sanciones de la FMF, el cual establece que: será sancionado aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporciones información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”, se puede leer en el comunicado.