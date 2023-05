Sancionan a Alexis Vega por burla a Julián Quiñones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El futbolista Alexis Vega fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por burlarse de otro futbolista tras el pase a semifinales en la liguilla del Clausura 2023.

A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria señaló que la sanción es económica por trasgredir el reglamento.

"La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales", señala el documento.

La publicación a la que se hace referencia es una que un usuario subió a stories de Instagram, en ella se ve a una persona que trae con correa a un perro, uno supuestamente es Vega y el otro Quiñones, la imagen tiene la etiqueta del jugador de Chivas.

En tanto, el mexicano habría "reposteado" dicha imagen también en stories y por ello se desató la polémica y posteriormente borró la publicación.