¡Saca el traje y los patines! Llega la Ruta de Mariachis a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El club de patinaje Rutas Perronas prepara una edición especial de sus recorridos nocturnos con la Ruta de Mariachis, que se llevará a cabo este miércoles 10 de septiembre a partir de las 7:00 de la noche en Plaza Niños Héroes, en la capital michoacana.

La dinámica consiste en acudir al evento con ropa de mariachi o similar, además de portar protecciones y luces o artículos reflejantes, para garantizar un trayecto seguro durante la ruta. El recorrido está pensado para participantes de nivel principiante a intermedio.

La actividad combina el deporte sobre ruedas con un ambiente festivo en el marco de las celebraciones patrias, con música mexicana y convivencia familiar.