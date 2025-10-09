Deportes

¡Súmate! Este viernes, rodada nocturna en Morelia por quienes luchan contra el cáncer

¡Súmate! Este viernes, rodada nocturna en Morelia por quienes luchan contra el cáncer
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial de lucha contra el cáncer, la asociación Bicivilízate Michoacán A.C. invita a la ciudadanía a participar en la rodada nocturna “Saca la Rila”, este viernes a las 8:00 PM.

A través de redes sociales, la organización informó que la actividad tiene un nivel de dificultad “muy fácil”, por lo que es ideal para personas que buscan integrarse a grupos ciclistas o simplemente disfrutar de un paseo familiar y tranquilo.

La salida será desde “La Obicina”, ubicada en la calle Rey Caltzontzin #637, colonia Félix Ireta, en Morelia. La rodada comenzará a las 8:30 PM, aunque se sugiere llegar media hora antes.

Datos clave del evento:

  • Fecha: viernes (Día Mundial de lucha contra el cáncer)

  • Hora de encuentro: 8:00 PM

  • Salida: 8:30 PM

  • Punto de reunión: la Obicina, Rey Caltzontzin 637, col. Félix Ireta

  • Nivel: Muy fácil

  • Préstamo de bici disponible:

    • 1 bici por $70

    • 2 bicis por $100

La rodada forma parte de una serie de eventos que promueven la salud, la movilidad sostenible y la solidaridad con quienes enfrentan esta enfermedad.

SHA

grid
Bicivilízate Michoacán A.C.
Día Mundial de lucha contra el cáncer

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com