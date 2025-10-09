¡Súmate! Este viernes, rodada nocturna en Morelia por quienes luchan contra el cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial de lucha contra el cáncer, la asociación Bicivilízate Michoacán A.C. invita a la ciudadanía a participar en la rodada nocturna “Saca la Rila”, este viernes a las 8:00 PM.

A través de redes sociales, la organización informó que la actividad tiene un nivel de dificultad “muy fácil”, por lo que es ideal para personas que buscan integrarse a grupos ciclistas o simplemente disfrutar de un paseo familiar y tranquilo.

La salida será desde “La Obicina”, ubicada en la calle Rey Caltzontzin #637, colonia Félix Ireta, en Morelia. La rodada comenzará a las 8:30 PM, aunque se sugiere llegar media hora antes.

Datos clave del evento: