¡Súmate! Este viernes, rodada nocturna en Morelia por quienes luchan contra el cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial de lucha contra el cáncer, la asociación Bicivilízate Michoacán A.C. invita a la ciudadanía a participar en la rodada nocturna “Saca la Rila”, este viernes a las 8:00 PM.
A través de redes sociales, la organización informó que la actividad tiene un nivel de dificultad “muy fácil”, por lo que es ideal para personas que buscan integrarse a grupos ciclistas o simplemente disfrutar de un paseo familiar y tranquilo.
La salida será desde “La Obicina”, ubicada en la calle Rey Caltzontzin #637, colonia Félix Ireta, en Morelia. La rodada comenzará a las 8:30 PM, aunque se sugiere llegar media hora antes.
Datos clave del evento:
Fecha: viernes (Día Mundial de lucha contra el cáncer)
Hora de encuentro: 8:00 PM
Salida: 8:30 PM
Punto de reunión: la Obicina, Rey Caltzontzin 637, col. Félix Ireta
Nivel: Muy fácil
Préstamo de bici disponible:
1 bici por $70
2 bicis por $100
La rodada forma parte de una serie de eventos que promueven la salud, la movilidad sostenible y la solidaridad con quienes enfrentan esta enfermedad.
