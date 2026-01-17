¡Sí habrá ‘Duelo de Leyendas’ en Morelia! Club Atlético lo confirma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia anunció que, tras una mesa de trabajo en conjunto con autoridades municipales, se confirmó la realización del evento “Duelo de Leyendas”.

La información fue dada a conocer este 16 de enero de 2026, a través de un boletín oficial en el que se detalla que se llegó a un acuerdo con las autoridades para garantizar que el evento se lleve a cabo bajo todas las condiciones de seguridad, operatividad y logística requeridas.