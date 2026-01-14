Rumbo al Mundial: César Ramos y Katia García entrenan con FIFA en Brasil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los árbitros mexicanos César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza se encuentran participando en el Seminario para Árbitros de Élite de la FIFA, que se lleva a cabo en Brasil del 12 al 18 de enero de 2026, como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo.
Durante esta capacitación, los silbantes realizan pruebas de aptitud física, sesiones de entrenamiento con jugadores locales, ejercicios técnicos, exámenes médicos y análisis de video, con el objetivo de perfeccionar su rendimiento en torneos internacionales.
César Arturo Ramos, con 21 años de experiencia y portador del gafete FIFA desde 2014, ha representado a México en la Copa del Mundo Rusia 2018, Catar 2022, y en torneos como la Copa Oro y el Mundial de Clubes.
Por su parte, Katia Itzel García, quien obtuvo su gafete FIFA en 2019, ha tenido un ascenso destacado en el arbitraje profesional. Ha participado en competencias como los Juegos Olímpicos de París 2024, el Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda 2023 y la Copa Oro.
Ambos fueron recientemente nominados como Mejores Árbitros del Mundo en 2025 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), lo que posiciona a México como referente en el arbitraje internacional.
SHA