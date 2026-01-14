Rumbo al Mundial: César Ramos y Katia García entrenan con FIFA en Brasil

César Arturo Ramos, con 21 años de experiencia y portador del gafete FIFA desde 2014, ha representado a México en la Copa del Mundo Rusia 2018, Catar 2022, y en torneos como la Copa Oro y el Mundial de Clubes.

Por su parte, Katia Itzel García, quien obtuvo su gafete FIFA en 2019, ha tenido un ascenso destacado en el arbitraje profesional. Ha participado en competencias como los Juegos Olímpicos de París 2024, el Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda 2023 y la Copa Oro.

Ambos fueron recientemente nominados como Mejores Árbitros del Mundo en 2025 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), lo que posiciona a México como referente en el arbitraje internacional.

