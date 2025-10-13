Rumbo a 2026: El Tri tendrá duros rivales y escenarios exigentes en su preparación
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la goleada sufrida ante Colombia, la Selección Mexicana buscará mostrar una mejor versión futbolística y anímica frente a Ecuador. Sin embargo, el foco principal no está en la cancha, sino en la estrategia de preparación rumbo al Mundial de 2026.
Ivar Sisniega anunció que el combinado nacional disputará partidos amistosos en escenarios con condiciones adversas, particularmente en países de Centroamérica, como parte de su preparación para la justa mundialista. Esta decisión responde a la intención del cuerpo técnico de fortalecer al equipo.
El plan contempla que en el primer trimestre de 2026 se enfrenten a selecciones europeas, elevando el nivel competitivo de los rivales.
Con este enfoque, México busca encarar una preparación más exigente e integral, combinando partidos en Centroamérica con duelos internacional, para llegar con mayor solidez al Mundial que coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.
BCT