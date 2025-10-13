Rumbo a 2026: El Tri tendrá duros rivales y escenarios exigentes en su preparación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la goleada sufrida ante Colombia, la Selección Mexicana buscará mostrar una mejor versión futbolística y anímica frente a Ecuador. Sin embargo, el foco principal no está en la cancha, sino en la estrategia de preparación rumbo al Mundial de 2026.

Ivar Sisniega anunció que el combinado nacional disputará partidos amistosos en escenarios con condiciones adversas, particularmente en países de Centroamérica, como parte de su preparación para la justa mundialista. Esta decisión responde a la intención del cuerpo técnico de fortalecer al equipo.