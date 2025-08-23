Rommel Pacheco anuncia creación de 4 nuevas federaciones de deportes acuáticos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un esfuerzo por reorganizar y fortalecer los deportes acuáticos en el país, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, anunció la creación de cuatro nuevas federaciones nacionales que operarán con mayor transparencia y participación de los atletas.
El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina del pasado 22 de agosto, donde el también ex clavadista explicó que esta decisión responde a una petición directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó a la Conade a trabajar en soluciones estructurales para ordenar el funcionamiento interno de estas disciplinas.
“México ha demostrado ser potencia en deportes acuáticos y es momento de que la estructura institucional esté a la altura de nuestros atletas”, expresó Pacheco.
Las mesas de trabajo entre la Conade, deportistas y organizaciones civiles ya han definido los cuatro organismos que sustituirán y dividirán funciones de la anterior Federación Mexicana de Natación. Las nuevas federaciones serán:
Federación de Natación y Aguas Abiertas
Federación de Clavados y Clavados de Altura
Federación de Waterpolo
Federación de Natación Artística
Este modelo busca garantizar que los atletas tengan voz y voto en la elección de sus dirigentes, además de asegurar una mejor distribución de recursos y mayor representatividad en el ámbito deportivo nacional e internacional.
Rommel Pacheco recalcó que las decisiones se toman con base en el diálogo y que estas nuevas estructuras darán certeza a los procesos clasificatorios, gestión de entrenadores, así como programas de desarrollo desde comunidades urbanas y rurales.
