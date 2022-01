Robert Lewandowsky mejor jugador de 2021 en los premios The Best de la FIFA

El Chelsea fue el gran triunfador de la noche. El club londinense tuvo una excelente temporada tanto con su equipo masculino, que ganó la Champions League, como femenino, campeonas de la liga inglesa y finalistas en la Champions, y eso fue reconocido con los premios a sus entrenadores.

El alemán Thomas Tuchel se impuso al italiano Roberto Mancini, DT de la Selección de Italia, y a Pep Guardiola, del Manchester City. Mientras que la inglesa Emma Hayes dio la sorpresa al superar al español Lluís Cortés, entrenador del FC Barcelona femenino, que ganó la liga y Copa españolas y, además, la Champions League.

Polémica en el ’11 ideal’

Las incongruencias entre los premios The Best en categorías individuales y la elección del once ideal de 2021 han sido lo más comentado en la prensa deportiva internacional y las redes sociales.

Sorprende que en el mejor 11 femenino del año no se encuentre ninguna jugadora del FC Barcelona, pese a sus logros el pasado año y tener dos nominadas a mejor jugadora. Una circunstancia sobre la que el club catalán se está planteando pedir explicaciones a la FIFA.

Muy molesto se mostró también el agente del jugador del Real Madrid Karim Benzema, que no fue incluido en un 11 masculino cuya composición de 3-3-4 también levantó muchas suspicacias. Extrañó también que se incluyese a Cristiano Ronaldo y no a Salah, que estaba entre los finalistas al The Best.

La composición del FIFA FIFPro World XI fue:

ARQUERO – Gianluigi Donnarumma (AC Milan/PSG)

DEFENSAS – Rubén Días (Manchester City), Leonardo Bonucci (Juventus), David Alaba (Bayern/Real Madrid)

CENTRALES – N’Golo Kanté y Jorginho del Chelsea, Kevin De Bruyne (Manchester City)

DELANTEROS – Messi (FC Barcelona/PSG), Lewandowski (Bayern), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

La explicación que se ha dado a las incongruencias entre unos y otros reconocimientos es que son designados por entidades distintas. Pese a que en ambos casos el premio lo otorga la FIFA, en los The Best votan capitanes y entrenadores nacionales, además de algunos periodistas deportivos, el 11 ideal se elabora a partir de los votos de los propios jugadores. Unos 4000 futbolistas participaron en esta edición.

Premio especial a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo quedó en la 7ª posición entre los más votados a los premios The Best FIFA, un galardón que el portugués ha ganado en dos ocasiones como mejor jugador de 2016 y 2017. Sin embargo, el portugués, que también fue finalista en 2018, 2019 y 2020, estuvo presente también en la edición que se refiere a la temporada de 2021.