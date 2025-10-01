Revelan precios de boletos para ver a México en el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 1 de octubre inició la primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026, en la que se dieron a conocer los precios oficiales para los partidos de la Selección Mexicana en territorio nacional.

La venta comenzó de forma exclusiva para los aficionados que fueron seleccionados en el sorteo de preventa con tarjeta VISA, quienes recibieron un correo de la FIFA con fecha y horario asignados para realizar la compra.

Los precios confirmados muestran un esquema de tarifa dinámica, es decir, pueden variar dependiendo de la demanda y la fase del torneo. Para los tres partidos de la Selección Mexicana en la fase de grupos, las entradas tienen los siguientes costos: