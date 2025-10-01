Revelan precios de boletos para ver a México en el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 1 de octubre inició la primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026, en la que se dieron a conocer los precios oficiales para los partidos de la Selección Mexicana en territorio nacional.
La venta comenzó de forma exclusiva para los aficionados que fueron seleccionados en el sorteo de preventa con tarjeta VISA, quienes recibieron un correo de la FIFA con fecha y horario asignados para realizar la compra.
Los precios confirmados muestran un esquema de tarifa dinámica, es decir, pueden variar dependiendo de la demanda y la fase del torneo. Para los tres partidos de la Selección Mexicana en la fase de grupos, las entradas tienen los siguientes costos:
Partido inaugural | Estadio Azteca | de $6,703 a $33,507
Segundo juego | Estadio Akron (Guadalajara) | de $1,377 a $8,170
Tercer juego | Estadio Azteca | de $1,652 a $9,822
Para quienes no fueron seleccionados en la primera fase, habrá más oportunidades. La segunda fase de venta se abrirá del 27 al 31 de octubre, sin restricciones bancarias, por lo que estará disponible para el público en general.
Finalmente, una tercera fase de venta se realizará tras el sorteo oficial del torneo, programado para diciembre de este año.
Con México como una de las tres sedes, la afición mexicana espera con entusiasmo la oportunidad de ver de cerca a la Selección Nacional en el Estadio Azteca y el Estadio Akron.
