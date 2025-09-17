¡Revés para Dani Alves! Deberá pagar a Pumas más de lo ordenado por FIFA

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Club Universidad Nacional A.C., conocido como Pumas, informó que el pasado 1° de septiembre fue notificado del laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en relación con la disputa contractual que mantenía con el futbolista brasileño Daniel Alves Da Silva.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, el TAS resolvió a favor del Club, revocando así la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, la cual previamente había dado la razón al jugador.

En su nueva resolución, el Tribunal confirmó la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por Pumas y condenó a Dani Alves a pagar una suma mayor a la establecida por la FIFA, como concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados al club.