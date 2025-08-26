Reportan que el comentarista deportivo Emilio Fernando estaría delicado de salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Emilio Fernando Alonso, una de las voces más emblemáticas de la narración deportiva en México, atraviesa un momento delicado de salud, según confirmó el periodista Julio Palacios Márquez a través de sus redes sociales.

“De todo corazón deseamos lo mejor para nuestro querido amigo, Emilio Fernando Alonso, quien pasa por momentos delicados de salud. Pero la oración y la palabra del Señor todo lo puede. [...] Emilio es un roble y seguramente superará esta y muchas más”, escribió Palacios.

Aunque no se ha detallado públicamente cuál es la afección ni si continúa hospitalizado, su esposa, Patricia Pineda, agradeció los mensajes de apoyo y expresó optimismo sobre la recuperación del cronista.

“Gracias amigos por sus oraciones y buenos deseos. Emilio va mejor y con el favor de Dios libraremos otra batalla más”, publicó en respuesta.

Emilio Fernando Alonso nació el 4 de julio de 1960 en Iguala, Guerrero, en el seno de una familia apasionada por el deporte. Su padre, Fernando Alonso Avilés, también fue cronista deportivo, lo que inspiró su vocación.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Alonso ha narrado partidos de futbol para medios como TV Azteca, ESPN, Chivas TV y actualmente TUDN, ganándose el respeto y cariño de generaciones de aficionados.