Renata Zarazúa hace historia en el US Open tras vencer a Madison Keys

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Renata Zarazúa conquistó la cancha central del US Open al vencer en tres sets a Madison Keys, sexta sembrada del torneo, en una épica batalla con parciales de 6-7, 7-6 y 7-5.

La hazaña tuvo lugar en el Arthur Ashe Stadium, corazón del USTA Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows, Nueva York, donde la mexicana no solo superó a una de las favoritas, sino que completó un ciclo histórico: jugar en la cancha central de los cuatro torneos Grand Slam del circuito profesional de tenis (Roland Garros, Wimbledon, Abierto de Australia y US Open).

Con su victoria en Nueva York, Zarazúa no solo cierra ese ciclo, sino que inscribe su nombre entre los pocos latinoamericanos que han logrado destacar en los cuatro escenarios más prestigiosos del tenis profesional.

Este triunfo no garantiza aún el trofeo del torneo, pero sí representa un hito para el deporte nacional, al inspirar a nuevas generaciones de tenistas y dejar claro que la perseverancia, el talento y la disciplina pueden llevar a una atleta mexicana a la cima del tenis mundial.