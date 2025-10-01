¡Remontada! PSG le arrebata la victoria al Barcelona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una noche que comenzó con esperanza para el FC Barcelona terminó en decepción en el Estadio Olímpico de Montjuic, su actual casa temporal, donde el Paris Saint Germain logró una remontada dramática para imponerse 2-1 en la UEFA Champions League.

El primer golpe lo dio Ferran Torres al minuto 19, tras un pase preciso de Marcus Rashford. El delantero español definió con un disparo raso pegado al poste izquierdo, levantando a la afición blaugrana que soñaba con un triunfo clave en la fase europea.

Sin embargo, la alegría duró poco. Al 38’, el joven Senny Mayulu igualó el marcador con un zurdazo certero desde el centro del área, asistido por Nuno Mendes, silenciando parcialmente las gradas.

El drama se escribió en los últimos instantes del encuentro. Cuando parecía que el empate estaba firmado, apareció Gonçalo Ramos al minuto 90 para firmar el 2-1 definitivo con un disparo de zurda, tras un servicio de Achraf Hakimi.