Reinaugura edil cancha de fútbol rápido del Colegio de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el convencimiento de que con el deporte también se construye la paz, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, inauguró la rehabilitación integral de la cancha de fútbol rápido del Colegio de Morelia, que contó con el apoyo de la empresa CocaCola Femsa.
El alcalde agradeció a Guadalupe Godínez Tamayo, representante de la planta Morelia de CocaCola Femsa, por la inversión de más de 1.4 millones de pesos con la cual se entregó en óptimas condiciones la cancha de fútbol rápido y también se atendió la de baloncesto y el teatro "Chucho Monge".
Tras saludar a los líderes transportistas José Trinidad Martínez Pasalagua y Karla Martínez Martínez, el edil anunció que la cancha también podrá ser usada por trabajadores del volante, en el objetivo de que así se crea comunidad y se construye la paz.
En su turno, Germán Martínez Ramos, gerente regional de asuntos corporativos y gubernamentales de CocaCola Femsa, expresó que esta acción forma parte del compromiso de la empresa refresquera por generar un bien a la comunidad mediante espacios de encuentro para los jóvenes y las familias.
A su vez, el director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, agradeció la conclusión de esta rehabilitación integral que había sido muy esperada por la comunidad de la institución a su cargo.
En un ambiente de emoción por estrenar las nuevas instalaciones, Alfonso Martínez develó la placa conmemorativa y dio paso al partido inaugural a disputarse entre los equipos representativos del Ayuntamiento de Morelia y la empresa refresquera.
