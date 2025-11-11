Reinaugura edil cancha de fútbol rápido del Colegio de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el convencimiento de que con el deporte también se construye la paz, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, inauguró la rehabilitación integral de la cancha de fútbol rápido del Colegio de Morelia, que contó con el apoyo de la empresa CocaCola Femsa.

El alcalde agradeció a Guadalupe Godínez Tamayo, representante de la planta Morelia de CocaCola Femsa, por la inversión de más de 1.4 millones de pesos con la cual se entregó en óptimas condiciones la cancha de fútbol rápido y también se atendió la de baloncesto y el teatro "Chucho Monge".

Tras saludar a los líderes transportistas José Trinidad Martínez Pasalagua y Karla Martínez Martínez, el edil anunció que la cancha también podrá ser usada por trabajadores del volante, en el objetivo de que así se crea comunidad y se construye la paz.