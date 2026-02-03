Regreso soñado: Liga MX tendría 2 lugares en Copa Libertadores 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sueño de volver a ver a equipos mexicanos en la Copa Libertadores podría convertirse en realidad en 2027, ya que la Conmebol ha comenzado gestiones para reactivar la participación de la Liga MX en el torneo continental.

De acuerdo con reportes filtrados, el plan contempla dos cupos para la Liga MX, uno asignado por invitación directa de Conmebol y otro ganado por mérito deportivo en la cancha. La Major League Soccer (MLS) también recibiría dos lugares bajo el mismo esquema.

¿Qué equipos podrían ir?

Aunque aún no se ha hecho oficial, todo apunta a que clubes con gran peso continental, como América y Chivas, estarían entre los primeros en la lista. En el caso de la MLS, Inter Miami, equipo donde milita Lionel Messi, es una carta casi segura.

¿Cuándo fue la última vez?

La última participación de la Liga MX en la Copa Libertadores fue en 2016. Durante más de dos décadas, equipos mexicanos protagonizaron encuentros memorables y llegaron incluso a disputar finales del torneo.

La salida se debió a diferencias entre federaciones, problemas de calendario y premios económicos considerados injustos. Sin embargo, las condiciones parecen estarse ajustando para reactivar la alianza futbolística entre Conmebol y Concacaf.