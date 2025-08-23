Regreso de Checo Pérez a la F1 se anunciaría en el Gran Premio de Italia, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de no tener confirmada su participación en una escudería para la próxima temporada, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez continúa en el radar de la Fórmula 1, y todo apunta a que podría volver en 2026 como piloto estelar del nuevo proyecto de Cadillac.

Aunque la escudería ya habría concretado un acuerdo con el finlandés Valtteri Bottas, quien sería el primer piloto oficial en firmar contrato y realizar pruebas privadas para acelerar el desarrollo técnico, el nombre de Checo sigue sonando con fuerza como parte clave del equipo.

De acuerdo con el periodista Luis Manuel López, el fichaje de Bottas se habría concretado primero debido a que su contrato es más sencillo en términos publicitarios, a diferencia de Checo, quien cuenta con una cartera robusta de patrocinadores.