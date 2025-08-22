Deportes

¿Regresan las piezas clave? Torres y Figueroa podrían estar listos para la Jornada 4

El descanso en la fecha 3 habría servido para recuperar a dos jugadores importantes, aunque su inclusión dependerá de la decisión final del cuerpo técnico
Josimar Lara
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia podría recuperar pronto a dos de sus futbolistas más importantes: Damián Torres y Antonio “Tony” Figueroa. Ambos se dejaron ver en los entrenamientos de la semana, pero la incógnita permanece: ¿Estarán listos para la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga Expansión MX?

Figueroa prácticamente no tuvo participación en las dos primeras jornadas, debido a una lesión que arrastraba desde la pretemporada. Torres, por su parte, apenas jugó unos minutos en la fecha inaugural, pero volvió a resentirse y quedó fuera del segundo partido frente a Alebrijes.

El técnico Gilberto Adame había señalado que aprovecharían el descanso de la jornada 3 para recuperar jugadores. Las imágenes publicadas por el club en sus redes sociales parecen confirmar que el plan avanzó, aunque la decisión de incluirlos o no en el siguiente encuentro todavía está en sus manos.

La afición espera con ansias la reaparición de dos hombres que pueden darle solidez al medio campo y mayor dinamismo en el ataque, pero la respuesta final llegará en la alineación de la próxima jornada.

