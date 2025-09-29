¡Regresa Nacho Ambriz! Nuevo DT del Club León

León, Guanajuato (MiMorelia.com).- Ignacio “Nacho” Ambriz fue presentado en las instalaciones de La Esmeralda como nuevo director técnico del Club León, marcando así su regreso al banquillo esmeralda tras cinco años de ausencia.

El anuncio llega apenas dos días después de la renuncia de Eduardo “Toto” Berizzo, ocurrida el sábado pasado. Desde las 7:30 horas, Ambriz se presentó en el predio de los Panzas Verdes, acompañado por Rodrigo Fernández, vicepresidente deportivo del club.