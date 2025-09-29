¡Regresa Nacho Ambriz! Nuevo DT del Club León
León, Guanajuato (MiMorelia.com).- Ignacio “Nacho” Ambriz fue presentado en las instalaciones de La Esmeralda como nuevo director técnico del Club León, marcando así su regreso al banquillo esmeralda tras cinco años de ausencia.
El anuncio llega apenas dos días después de la renuncia de Eduardo “Toto” Berizzo, ocurrida el sábado pasado. Desde las 7:30 horas, Ambriz se presentó en el predio de los Panzas Verdes, acompañado por Rodrigo Fernández, vicepresidente deportivo del club.
El estratega mexicano tendrá poco menos de una semana para preparar a su plantel antes del duelo como local frente a los Diablos Rojos del Toluca, programado para el sábado 4 de octubre en el estadio Nou Camp.
Club León oficializó la llegada de Ambriz con un creativo video difundido en redes sociales, destacando el retorno del técnico con el que el club levantó el trofeo de la Liga MX en el Torneo Guard1anes 2020.
Nacho dejó el banquillo esmeralda en 2021, tras no concretar un acuerdo de renovación. Posteriormente, vivió una breve experiencia en España al frente del Huesca y más tarde regresó a México, donde dirigió a Toluca y Santos Laguna.
RPO