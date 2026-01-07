¡Regresa la Liga MX! Designaciones arbitrales para la Jornada 1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones para los partidos de la Jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
A continuación, te compartimos la lista de árbitros y asistentes por partido:
Mazatlán FC vs FC Juárez
Estadio: El Encanto
Árbitro central: Iván Antonio López Sánchez
Asistente 1: Erik Durón Martínez
Asistente 2: Enrique Martínez Sandoval
Cuarto árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce
VAR: Erick Yair Miranda Galindo
VAR asistente: Francia María González Martínez
Atlas vs Puebla
Estadio: Jalisco
Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos
Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro
Cuarto árbitro: Mario Terrazas Chávez
VAR: Guillermo Pacheco Larios
VAR asistente: Yonatan Peinado Aguirre
Tijuana vs América
Estadio: Caliente
Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas
Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras
VAR: Diana Stephania Pérez Borja
VAR asistente: Jesús Rafael López Valle
Chivas vs Pachuca
Estadio: Akron
Árbitro asistente 1: Marco Antonio Ortíz Nava
Árbitro asistente 2: Christian Kiabek Espinoza Zavala
Árbitro asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales
Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga
VAR: Francia María González Martínez
VAR asistente: Michel Caballero Galicia
León vs Cruz Azul
Estadio: Nou Camp
Árbitro central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco
Cuarto árbitro: Alan Cristóbal Rodríguez Cancino
VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
VAR asistente: Lizzet Amairany García Olvera
Santos Laguna vs Necaxa
Estadio: Corona TSM
Árbitro central: Luis Alfredo García Rodríguez
Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
Asistente 2: Enedina Caudillo Gómez
Cuarto árbitro: Karen Hernández Andrade
VAR: Óscar Mejía García
VAR asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
Rayados vs Toluca
Estadio: BBVA
Árbitro central: Luis Enrique Santander Aguirre
Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría
Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez
Cuarto árbitro: Jaime Orlando Montes Santos
VAR: Óscar Macías Romo
VAR asistente: Jessica Fernanda Morales Morales
Pumas vs Querétaro
Estadio: Olímpico Universitario
Árbitro central: Maximiliano Quintero Hernández
Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
Asistente 2: Francisco Javier González de la Mora
Cuarto árbitro: Yonatan Peinado Aguirre
VAR: Salvador Pérez Villalobos
VAR asistente: Priscila Eritzel Pérez Borja
Atlético de San Luis vs Tigres
Estadio: Alfonso Lastras
Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón
Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
Cuarto árbitro: Orlando Delgadillo Franco
VAR: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
VAR asistente: Mario Terrazas Chávez
