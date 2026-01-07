Deportes

¡Regresa la Liga MX! Designaciones arbitrales para la Jornada 1

El balón está por rodar y ya se sabe quiénes impartirán justicia en cada uno de los encuentros de la Jornada 1
¡Regresa la Liga MX! Designaciones arbitrales para la Jornada 1
X/ @Arbitraje_MX
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones para los partidos de la Jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

A continuación, te compartimos la lista de árbitros y asistentes por partido:

Viernes 9 de enero de 2026

Mazatlán FC vs FC Juárez
Estadio: El Encanto

  • Árbitro central: Iván Antonio López Sánchez

  • Asistente 1: Erik Durón Martínez

  • Asistente 2: Enrique Martínez Sandoval

  • Cuarto árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce

  • VAR: Erick Yair Miranda Galindo

  • VAR asistente: Francia María González Martínez

Atlas vs Puebla
Estadio: Jalisco

  • Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos

  • Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

  • Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro

  • Cuarto árbitro: Mario Terrazas Chávez

  • VAR: Guillermo Pacheco Larios

  • VAR asistente: Yonatan Peinado Aguirre

Sábado 10 de enero de 2026

Tijuana vs América
Estadio: Caliente

  • Árbitro central: Ismael Rosario López Peñuelas

  • Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

  • Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

  • Cuarto árbitro: Abraham de Jesús Quirarte Contreras

  • VAR: Diana Stephania Pérez Borja

  • VAR asistente: Jesús Rafael López Valle

Chivas vs Pachuca
Estadio: Akron

  • Árbitro asistente 1: Marco Antonio Ortíz Nava

  • Árbitro asistente 2: Christian Kiabek Espinoza Zavala

  • Árbitro asistente 2: Michel Alejandro Morales Morales

  • Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga

  • VAR: Francia María González Martínez

  • VAR asistente: Michel Caballero Galicia

León vs Cruz Azul
Estadio: Nou Camp

  • Árbitro central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

  • Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

  • Asistente 2: Jaime Adrián Villasana Carrasco

  • Cuarto árbitro: Alan Cristóbal Rodríguez Cancino

  • VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina

  • VAR asistente: Lizzet Amairany García Olvera

Domingo 11 de enero de 2026

Santos Laguna vs Necaxa
Estadio: Corona TSM

  • Árbitro central: Luis Alfredo García Rodríguez

  • Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

  • Asistente 2: Enedina Caudillo Gómez

  • Cuarto árbitro: Karen Hernández Andrade

  • VAR: Óscar Mejía García

  • VAR asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Rayados vs Toluca
Estadio: BBVA

  • Árbitro central: Luis Enrique Santander Aguirre

  • Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría

  • Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez

  • Cuarto árbitro: Jaime Orlando Montes Santos

  • VAR: Óscar Macías Romo

  • VAR asistente: Jessica Fernanda Morales Morales

Pumas vs Querétaro
Estadio: Olímpico Universitario

  • Árbitro central: Maximiliano Quintero Hernández

  • Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

  • Asistente 2: Francisco Javier González de la Mora

  • Cuarto árbitro: Yonatan Peinado Aguirre

  • VAR: Salvador Pérez Villalobos

  • VAR asistente: Priscila Eritzel Pérez Borja

Lunes 12 de enero de 2026

Atlético de San Luis vs Tigres
Estadio: Alfonso Lastras

  • Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón

  • Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina

  • Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez

  • Cuarto árbitro: Orlando Delgadillo Franco

  • VAR: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

  • VAR asistente: Mario Terrazas Chávez

SHA

Liga MX
Clausura 2026
árbitros designados

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com