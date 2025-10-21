Regresa la Liga MX con jornada doble: checa dónde ver la J14

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX arranca con emociones fuertes y la carrera por la liguilla en plena ebullición.

Tras 13 fechas disputadas, el actual campeón Toluca lidera la tabla general con 31 puntos, seguido de cerca por Tigres y Monterrey. En el fondo, Puebla lucha por no hundirse más con apenas 8 puntos.