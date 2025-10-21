Deportes

Regresa la Liga MX con jornada doble: checa dónde ver la J14

Toluca es líder del torneo con 31 puntos tras 13 jornadas
Regresa la Liga MX con jornada doble: checa dónde ver la J14
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX arranca con emociones fuertes y la carrera por la liguilla en plena ebullición.

Tras 13 fechas disputadas, el actual campeón Toluca lidera la tabla general con 31 puntos, seguido de cerca por Tigres y Monterrey. En el fondo, Puebla lucha por no hundirse más con apenas 8 puntos.

¿Dónde ver la jornada 14 del Apertura 2025?

Martes 21 de octubre:

  • América vs Puebla – 19:00 hrs – Vix

  • Necaxa vs Cruz Azul – 19:00 hrs – Canal 7

  • Mazatlán vs Santos – 21:00 hrs – Fox / Caliente TV

  • Monterrey vs Juárez – 21:05 hrs – Vix

Miércoles 22 de octubre:

  • Querétaro vs Chivas – 19:00 hrs – Caliente TV

  • Pachuca vs Tigres – 19:00 hrs – Fox / Caliente TV

  • Atlas vs León – 21:00 hrs – Vix

  • Xolos vs Toluca – 21:00 hrs – Fox / Caliente TV

  • Pumas vs Atlético San Luis – 21:05 hrs – Vix

Jornada 14
Final Liga MX 2025

