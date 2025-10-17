¡Regresa la Liga MX! Clásico Joven y duelos clave por la Liguilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la pausa por la fecha FIFA, el torneo Apertura 2025 de la Liga MX regresa con fuerza y emoción a través de su Jornada 13, donde el Clásico Joven entre Cruz Azul y América pinta para ser el plato fuerte del fin de semana.
Con la Liguilla a la vista, los equipos no tienen margen de error, y esta jornada se convierte en punto clave para definir qué clubes lograrán entrar directamente o, al menos, buscar su lugar en el Play-In.
Viernes 17 de octubre
Puebla vs Tijuana
19:00 horas CDMX
Estadio Cuauhtémoc
Caliente TV, FOX (México)
Atlético de San Luis vs Atlas
21:00 horas CDMX
Estadio Alfonso Lastras
Disney+ (México)
Tigres vs Necaxa
21:00 horas CDMX
Estadio Universitario
Caliente TV, Azteca 7, Tubi (México)
Sábado 18 de octubre
Santos vs León
17:00 horas CDMX
Estadio TSM Corona
Vix Premium (México)
FC Juárez vs Pachuca
17:00 horas CDMX
Estadio Olímpico Benito Juárez
Caliente TV, FOX (México)
Toluca vs Querétaro
17:00 horas CDMX
Estadio Nemesio Diez
Caliente TV, Azteca 7, Tubi (México)
Monterrey vs Pumas
19:00 horas CDMX
Estadio BBVA
Vix Premium, TUDN, Canal 5 (México)
Chivas vs Mazatlán
19:07 horas CDMX
Estadio Akron
Amazon Prime (México)
Cruz Azul vs América
21:03 horas CDMX
Estadio Olímpico Universitario
Vix Premium, TUDN, Canal 5 (México)
