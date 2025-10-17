¡Regresa la Liga MX! Clásico Joven y duelos clave por la Liguilla

Deportes

Revisa los horarios, canales y plataformas para seguir todos los partidos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la pausa por la fecha FIFA, el torneo Apertura 2025 de la Liga MX regresa con fuerza y emoción a través de su Jornada 13, donde el Clásico Joven entre Cruz Azul y América pinta para ser el plato fuerte del fin de semana.

Con la Liguilla a la vista, los equipos no tienen margen de error, y esta jornada se convierte en punto clave para definir qué clubes lograrán entrar directamente o, al menos, buscar su lugar en el Play-In.

Jornada 13 - Apertura 2025: Fechas, horarios y dónde ver

Viernes 17 de octubre

  • Puebla vs Tijuana

19:00 horas CDMX

Estadio Cuauhtémoc

Caliente TV, FOX (México)

  • Atlético de San Luis vs Atlas

21:00 horas CDMX

Estadio Alfonso Lastras

Disney+ (México)

  • Tigres vs Necaxa

21:00 horas CDMX

Estadio Universitario

Caliente TV, Azteca 7, Tubi (México)

Sábado 18 de octubre

  • Santos vs León

17:00 horas CDMX

Estadio TSM Corona

Vix Premium (México)

  • FC Juárez vs Pachuca

17:00 horas CDMX

Estadio Olímpico Benito Juárez

Caliente TV, FOX (México)

  • Toluca vs Querétaro

17:00 horas CDMX

Estadio Nemesio Diez

Caliente TV, Azteca 7, Tubi (México)

  • Monterrey vs Pumas

19:00 horas CDMX

Estadio BBVA

Vix Premium, TUDN, Canal 5 (México)

  • Chivas vs Mazatlán

19:07 horas CDMX

Estadio Akron

Amazon Prime (México)

  • Cruz Azul vs América

21:03 horas CDMX

Estadio Olímpico Universitario

Vix Premium, TUDN, Canal 5 (México)

