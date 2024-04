¿Regresa a Morelia? Salinas Pliego responde sobre supuesta mudanza de Mazatlán

En entrevista, el dueño del Mazatlán, club que se trasladó a Sinaloa tras la venta del Monarcas Morelia, salió al paso de los rumores para desmentirlos, asegurando que por ahora no contempla mover a su equipo del Kraken.

"Anda por ahí un rumor, no sé de dónde salió, que nos vamos a llevar el equipo, pero claro que no. Aquí estamos y aquí seguimos y le vamos a dar la vuelta. Viene la siguiente temporada y esto no se acaba hasta que se acaba", externó Salinas Pliego.