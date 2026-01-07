Reglas y sanciones de las peleas en la NHL y los Juegos Olímpicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El hockey sobre hielo es uno de los deportes más intensos y controvertidos del mundo por sus peleas entre jugadores, un fenómeno que genera preguntas tanto dentro como fuera del hielo.

De acuerdo con Gary Bettman, comisionado de la NHL, las peleas cumplen un papel regulador: permiten descargar tensiones entre jugadores y evitan escenarios más violentos, como golpes con el bastón que podrían causar lesiones graves. En la NHL, la duración de una pelea suele ser breve, ya que termina cuando algún jugador cae al hielo.

La liga más importante del hockey mundial tiene reglas específicas para estos enfrentamientos. La “regla 56” establece tres categorías: altercado, instigador y agresor. Un altercado involucra a al menos dos jugadores, donde uno debe ser penalizado. El instigador es quien inicia el conflicto o adopta una actitud provocadora, mientras que el agresor es quien continúa golpeando a un rival en posición vulnerable.

Tras un enfrentamiento, los jugadores involucrados reciben cinco minutos de penalización, mientras que los instigadores en los últimos cinco minutos o tiempo extra pueden recibir hasta una suspensión y multas económicas que afectan también al entrenador. La reincidencia incrementa la duración de las suspensiones hasta un máximo de seis partidos. Además, no se permite quitarse la playera de juego, bajo riesgo de sanciones adicionales.