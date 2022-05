Reaparece Billy Álvarez; asegura que dará información sobre su caso

Al respecto Billy Álvarez señaló "Las circunstancias en las que se ha visto envuelta recientemente la organización con sus diferentes plantas y oficinas corporativas, no solamente me duele, me apena, sino que me siento imposibilitado y ajeno a intervenir para llegar a mejores acuerdos".

Finalizó al señalar que "en posteriores grabaciones" dará información de las situaciones "que hacia mi persona se desarrollan".