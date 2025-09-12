Realizará IMSS Campeonato Binacional para Personas Sordas

AVANCE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 20 equipo nacionales y 2 de Estados Unidos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán llevará a cabo el Campeonato Binacional para Personas Sordas, en la que se tiene el registro de 350 participantes para fútbol 7.

En conferencia de prensa, el jefe de Prestaciones Económicas del Seguro Social, Héctor Vargas Ortiz, indicó que este campeonato se llevará a cabo el 20 y 21de septiembre en las canchas deportivas del Complejo Médico, Administrativo y Social que se tiene en la capital michoacana.

Asimismo, señaló que será un torneo rápido de eliminación, es decir, con un juego y pase directo a seminales y final.

Está actividad, destacó, es una manera de incluir a este grupo poblacional, el cual cuenta con todo para salir adelante y practicar deporte para mejorar su calidad de vida y salud.

BCT