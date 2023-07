Realizan Torneo de Ajedrez en XXI Zona Militar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Arrancó el Torneo de Ajedrez alusivo al Bicentenario de la fundación del Heroico Colegio Militar.

Con la participación de 232 competidores se realiza la justa en el transcurso de este día, y la premiación se realizará alrededor de las tres de la tarde de este sábado 22 de julio.

Con los resultados del mismo, se dará pauta para el concurso estatal, informó Armando Elías González, presidente de la Asociación Michoacana de Ajedrez, quien expuso que actualmente son 4 mil miembros en todo el estado y que se planea llevar eventos a las seis regiones.

En esta ocasión asistieron 232 personas inscritas, y se hizo un proceso de inscripción por medio de un formulario.

Como no se descalifica, todos juegan 5 partidas.

Las categorías son: Sub 10 (de 5 a 10 años); Sub 14; Sub 18; Segunda fuerza y Primera fueza para expertos avanzados.

De este torneo estatal se sacará el raiting de los mejores jugadores del estado, se hará una representación para motivarlos para ir al Torneo Nacional en Aguascalientes, a realizarse del próximo 8 al 13 de agosto.

Como en todos lo deportes, se sabe quiénes son los mejores; y en esta ocasión no hay recursos económicos, habrá una constancia de participación y diplomas para los primeros lugares, “todos vienen con la emoción de obtener este reconocimiento”.

En los torneos nacionales se manejan millones, se otorgan premios de hasta 150 mil pesos, informó.

Mientras, comentó que hay varios estatales, el siguiente va a ser en noviembre en el Congreso del Estado, y están buscando patrocinadores para que incluso haya representación a nivel nacional.

Anteriormente se realizaba el Torneo Morelia- Linares a nivel internacional, al que “venían los mejores del mundo”, pero actualmente no se encuentra con apoyos oficiales para tal fin.

En esta ocasión acudieron jugadores, además de Michoacán, del Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, “porque hay mucho nivel en el estado”.

Lo ideal es que se aprenda desde la infancia, sin importar los resultados, a los 3 años les dan la introducción con pre- ajedrez, y a partir de los 4 años empiezan a ver reglas.

El ajedrez, uno de los deportes más antiguos, se estima que al menos procede de 5 mil años, y su origen se establece en la India.

Hay 16 piezas por jugador, se hace una simulación de vida muy efectiva, que se hace con conciencia para emprender estrategias.

Las piezas son: Peón, caballo, alfil, torre, dama y rey, “simbolizamos una batalla de un ejército contra otro, con uniformes, se inicia por turnos hasta llegar al jaquemate”.

Hay clubes presenciales y en línea, y los interesados pueden acceder a becas que van del 80% al 100%.

Durante la inauguración estuvieron presentes,Fernando Colchado Gómez, comandante de la XXI Zona Militar y Elvim Ramos Santos, comandante del XII Batallón de Infantería.

AMC