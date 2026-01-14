Real Madrid cae en Copa del Rey frente al Albacete Balompié

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una de las mayores sorpresas de la temporada futbolística española, el Albacete Balompié, equipo que milita en la Segunda División, eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey 2025-26 tras imponerse 3-2 en el Estadio Carlos Belmonte, durante los octavos de final de la competición.

Desde los primeros minutos, Albacete mostró una actitud intensa y sin complejos ante su histórico rival. El local Javi Villar abrió el marcador al minuto 42 con un cabezazo tras un tiro de esquina, sorprendiendo a todos y desatando la emoción en las gradas.

La respuesta del Real Madrid llegó casi de inmediato. En el tiempo extra de la primera mitad, Franco Mastantuono aprovechó un rebote dentro del área para empatar, llevando el 1-1 al descanso.

El segundo tiempo fue de altas emociones. Jefté Betancor, figura clave del Albacete, adelantó nuevamente a su equipo con un potente disparo casi al minuto 80, poniendo el 2-1 momentáneo.

Pero el Real Madrid no se rindió: en los instantes finales, Gonzalo García igualó el marcador 2-2 con un cabezazo tras un centro de Arda Güler, reavivando las esperanzas de la remontada merengue.